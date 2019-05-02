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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الثانية لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية (840) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يوليو- أغسطس 2019م)، موزعة على عدد (14) باخرة بواقع (10) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 840 ألف طن شعير علفيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-02
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الثانية لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية (840) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يوليو- أغسطس 2019م)، موزعة على عدد (14) باخرة بواقع (10) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
11:13 AM
امتدادًا لخطة تغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الثانية لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية (840) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يوليو- أغسطس 2019م)، موزعة على عدد (14) باخرة بواقع (10) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
، "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 840 ألف طن شعير علفي ،
المصدر : الخليج 365
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