، "مفرمة لحم" تثبت علاقة "داعش" بتركيا وتدين من حاول تفجير طائرة الإمارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرار من أستراليا يمهد للحكم عليه.. شقيقان ورّطا أخاهم الثالث وحرب سرية بالخلفية

أدانت هيئة محلفين أسترالية، أمس الأربعاء، مواطناً من أصول لبنانية يدعى خالد الخياط، ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحاولة تفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، في رحلة من سيدني، بإيعاز من التنظيم الأم، بإخفاء متفجرات أتى بها من تركيا في حقيبة شقيقه، فيما يمهّد قرار الإدانة الصادر اليوم إلى الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وقالت الشرطة الأسترالية، بحسب موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي: إن المتفجرات التي حاول المتهم استخدامها في يوليو 2017، وصلت إليه عبر شحنة جوية من تركيا، وهو ما يلقي بالمزيد من الأضواء على التحالف شبه المعلن بين النظام التركي وتنظيم "داعش"؛ لاستهداف دول المنطقة اقتصادياً وسياسياً.

وسبق أن اتهمت الشرطة الأسترالية "خالد الخياط" وشقيقه "محمود" بالتخطيط لهجومين إرهابيين، أحدهما بغاز كيميائي، على الطائرة المتجهة إلى أبوظبي في يوليو 2017.

واستغل "الداعشيان" شقيقهما الثالث "طارق الخياط" لوضع المتفجرات في حقيبته، والذي لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم أثناء محاولته ركوب الطائرة في المطار، حسب تحريات الشرطة.

وفور وصول الشقيق الثالث إلى مطار سيدني أثارت حقيبته الريبة؛ بسبب ثقلها الزائد، وتم توقيفه من قبل قوات الأمن التي اكتشفت وجود القنبلة داخل مفرمة لحم.

وكانت الشرطة قد اعتقلت خالد ومحمود الخياط بعد أسابيع من الواقعة بعد سلسلة مداهمات في سيدني، فيما قالت متحدثة باسم المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز: "أدانت هيئة المحلفين بعد ظهر اليوم خالد، وما زالت تتشاور بشأن مصير محمود".

وتحددت جلسة يوم 26 يوليو المقبل للنطق بالحكم على "خالد"، ومن المتوقع أن تصل عقوبته بناء على تقرير هيئة المحلفين، إلى السجن المؤبد (مدى الحياة).

وتؤكد المعلومات المتوفرة أن وجود تعاون بين النظام التركي و"داعش" لا يمنع من تدخل رسمي لإخراج المتفجرات من مطارات تركيا، إذ أكدت تقارير صحافية موثقة دعماً على أعلى المستويات لتنظيم "داعش" من حكومة حزب "أردوغان" العدالة والتنمية.

وقالت المخابرات الهولندية، في تقرير لها العام الماضي: إن "داعش" استخدم الأراضي التركية كقاعدة استراتيجية لاستعادة قوة التنظيم، وإطلاق حرب سرية في أوروبا، فيما تم الكشف عن فضيحة تسليح نظام رجب أردوغان لـ"داعش" في سوريا عبر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية.