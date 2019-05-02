، "الأمر بالمعروف" تُكمل استعداداتها لرمضان.. خطط ميدانية وبرامج توعوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لجميع فروعها بمناطق المملكة بتوجيه من الرئيس العام للحفاظ على خصوصية الشهر

أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ لجميع فروعها بمناطق المملكة، بتوجيه من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وقد أعدت خطط العمل الميدانية لتغطية العمل في كل الميادين من أسواق ومتنزهات وحدائق وأماكن عامة، والتي تشهد كثافة خلال هذا الموسم المبارك، كما شملت الخطط إقامة عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام في جميع فروع الرئاسة، مع مراعاة أوقات الذروة في الأعمال الميدانية قيامًا من الرئاسة بدورها الميداني والتوجيهي في هذه المواسم.

وقد وجّه الرئيس العام وكالة الشؤون الميدانية والقضايا -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الميدانية- باعتماد الخطط ودعم العمل الميداني بما يحتاج من الكوادر البشرية خلال هذا الموسم، ويأتي ذلك حرصًا من الرئاسة العامة على القيام بالعمل الميداني والتوعوي المنوط بها؛ للمساهمة مع الجهات المعنية في الحفاظ على الخصوصية الزمانية لهذا الشهر الفضيل.