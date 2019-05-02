، كم نسبة السعوديات المشاهِدات لكرة القدم؟ استطلاع يجيب ويكشف 4 نقاط ،

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أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، استطلاعًا حول اهتمام السعوديين بكرة القدم؛ حيث شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2415) مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الذكور منهم (69%) والإناث (31%)، وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
1. معظم السعوديين لديهم اهتمام بمتابعة كرة القدم بصورة دائمة بنسبة بلغت 55%، و15% يتابعونها أحيانًا؛ بينما 30% ليس لديهم اهتمام بذلك.
2. أوضحت نتائج الاستطلاع أن 46% من النساء لديهم اهتمام بمتابعة كرة القدم بصورة دائمة مقابل 59% من الرجال. مع ملاحظة عدم وجود فروق واضحة في الاهتمام في كرة القدم بين الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع.
3. يفضل السعوديون مشاهدة مباريات كرة القدم بشكل أكثر في المنزل بنسبة بلغت 69%، يلي ذلك من يفضلون متابعتها في المقاهي والاستراحات بنسبة 23%؛ بينما بلغت نسبة مَن يفضلون مشاهدتها في الملاعب 6% فقط، و2% يفضلون متابعتها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
4. يرى 70% من أفراد المجتمع أن التعصب الرياضي ينتشر بدرجة مرتفعة؛ بينما 21% يرون أنه بدرجة متوسطة، و4% يعتقدون أنه منخفض، و5% لا يعلمون عن مستوى انتشار التعصب الرياضي.
كم نسبة السعوديات المشاهِدات لكرة القدم؟ استطلاع يجيب ويكشف 4 نقاطعيسى الحربي الخليج 365 2019-05-02
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، استطلاعًا حول اهتمام السعوديين بكرة القدم؛ حيث شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2415) مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الذكور منهم (69%) والإناث (31%)، وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
1. معظم السعوديين لديهم اهتمام بمتابعة كرة القدم بصورة دائمة بنسبة بلغت 55%، و15% يتابعونها أحيانًا؛ بينما 30% ليس لديهم اهتمام بذلك.
2. أوضحت نتائج الاستطلاع أن 46% من النساء لديهم اهتمام بمتابعة كرة القدم بصورة دائمة مقابل 59% من الرجال. مع ملاحظة عدم وجود فروق واضحة في الاهتمام في كرة القدم بين الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع.
3. يفضل السعوديون مشاهدة مباريات كرة القدم بشكل أكثر في المنزل بنسبة بلغت 69%، يلي ذلك من يفضلون متابعتها في المقاهي والاستراحات بنسبة 23%؛ بينما بلغت نسبة مَن يفضلون مشاهدتها في الملاعب 6% فقط، و2% يفضلون متابعتها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
4. يرى 70% من أفراد المجتمع أن التعصب الرياضي ينتشر بدرجة مرتفعة؛ بينما 21% يرون أنه بدرجة متوسطة، و4% يعتقدون أنه منخفض، و5% لا يعلمون عن مستوى انتشار التعصب الرياضي.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
11:06 AM
70% من العينة العشوائية ترى ارتفاع تعصب المجتمع الرياضي في المملكة
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، استطلاعًا حول اهتمام السعوديين بكرة القدم؛ حيث شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2415) مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الذكور منهم (69%) والإناث (31%)، وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
1. معظم السعوديين لديهم اهتمام بمتابعة كرة القدم بصورة دائمة بنسبة بلغت 55%، و15% يتابعونها أحيانًا؛ بينما 30% ليس لديهم اهتمام بذلك.
2. أوضحت نتائج الاستطلاع أن 46% من النساء لديهم اهتمام بمتابعة كرة القدم بصورة دائمة مقابل 59% من الرجال. مع ملاحظة عدم وجود فروق واضحة في الاهتمام في كرة القدم بين الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع.
3. يفضل السعوديون مشاهدة مباريات كرة القدم بشكل أكثر في المنزل بنسبة بلغت 69%، يلي ذلك من يفضلون متابعتها في المقاهي والاستراحات بنسبة 23%؛ بينما بلغت نسبة مَن يفضلون مشاهدتها في الملاعب 6% فقط، و2% يفضلون متابعتها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
4. يرى 70% من أفراد المجتمع أن التعصب الرياضي ينتشر بدرجة مرتفعة؛ بينما 21% يرون أنه بدرجة متوسطة، و4% يعتقدون أنه منخفض، و5% لا يعلمون عن مستوى انتشار التعصب الرياضي.
، كم نسبة السعوديات المشاهِدات لكرة القدم؟ استطلاع يجيب ويكشف 4 نقاط ،
المصدر : الخليج 365
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