، أول مهندسة معمارية بأمانة مكة: المرأة قادرة على أي عمل.. فقط فرصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "باقديم": لا ينقصنا سوى الإيمان بقدراتنا أكثر.. وفكر قادة المملكة يدفعنا للإنجاز

عبّرت المهندسة "هناء بنت عبدالله باقديم"، التي تعمل في وكالة أمانة العاصمة المقدسة للتعمير، عن اعتزازها وافتخارها بكونها ضمن أوائل المهندسات المعماريات السعوديات في نطاق الأعمال البلدية.

وقالت "باقديم" في تصريح لـ"الخليج 365": بدايةً أنا سعيدة بكوني من أوائل المهندسات المعماريات السعوديات في نطاق الأعمال البلدية، ويكفيني شرف المكان بالعمل وخدمة العاصمة المقدسة، فالمرأة السعودية والمهندسة على وجه الخصوص قادرة على مباشرة أي عمل والانطلاق بسلاسة وإيجابية في ظل رؤية المملكة 2030، والمشاركة في شتى المجالات المتخصصة سواء الفنية أو الإدارية، ولا تحتاج سوى الفرص حتى تثبت مكانتها، وتساعد وتشارك في التنمية والازدهار لهذه البلاد الغالية.

وتابعت: المرأة هي روح، وجميعنا أبناء وبنات هذا البلد، ونشترك في الرؤية والفكر والعلم، ولا ينقصنا سوى الإيمان بقدراتنا أكثر وأكثر، لافتةً إلى أنها في أول لقاء لها مع أمين مكة بعد تعيينها؛ تفاءلت واستبشرت خيراً بما يحمله الأمين من إقدام وطموح في سبيل ازدهار أطهر البقاع.

وقالت "باقديم": أحمل تخصص الهندسة المعمارية من جامعة عفت، والتحقت بالعمل في أمانة العاصمة المقدسة بتوفيق وفضل من الله. وأشكر كل من ساندني ووقف إلى جانبي وبالأخص والدتي أطال الله في عمرها؛ ولولا فضل من الله ثم والدتي لما كنتُ ما أنا عليه اليوم.

وعن المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في مثل هذه الأعمال، قالت المهندسة "هناء": لن أقول المرأة بل الأفراد؛ لأن المعوقات قد تواجه أي أحد، فالمتخصصون في الأعمال التي قد يتخللها وقفات وجولات ميدانية هم على دراية بطبيعة عملهم، والمرونة والسلاسة والقوة مطلوبة لتجاوز المعوقات وتحقيق الكفاءة وجودة العمل.

وختمت بالشكر للقيادة الرشيدة -رعاها الله- على ما تشهده المملكة من خير كبير ونهضة وتطوير، سائلة الله -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ قيادتها.

وقدّمت شكرها لأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، على ثقته وعلى مد يد العون والتوجيه المستمر لها ولقريناتها العاملات في الأمانة.

يُشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قد عيّنت مؤخراً سعوديتين؛ هما المهندسة هناء عبدالله باقديم، والمهندسة إسراء بنت فؤاد نحاس بوكالة الأمانة للتعمير. ويأتي ذلك من ضمن الخطوات التطويرية لمشاركة المرأة في أعمال البلدية.