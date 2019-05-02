، "الودعاني": ملتقى المكاتب التعاونية يهدف لنشر الوسطية ونبذ التطرف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: واجب على الجميع تحقيق مبدأ المواطنة الصالحة في نفسه أولًا

أشاد القاضي بالمحكمة العامة بالجبيل إمام وخطيب جامع ابن تيمية بالجبيل الصناعية الشيخ مسفر بن عايض الودعاني، بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واضطلاعها بمسؤولياتها الموكلة لها لتحقيق التطلعات السامية والآمال المنشودة والرؤى السديدة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- وتحقيق الرؤية المجيدة لهذه البلاد المباركة رؤية ٢٠٣٠؛ ممثلة في وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -وفقه الله تعالى- مستلهمًا نهج وتوجيهات قيادة هذه البلاد المباركة حفظها الله.

وأضاف "الودعاني" في تصريح له بمناسبة انطلاق فعاليات ملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، اليوم الخميس، في مقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الراكة بالخبر، برعاية وتشريف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارة الشؤون الإسلامية بتنظيمها مثل هذه الملتقيات التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة بهدف نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، ومحاربة الانحراف الفكري والجماعات المنحرفة، والتي يأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية؛ تواكب رؤية المملكة 2030 التي أكدت محاربة الجماعات الإرهابية التي تعمل على تفكيك المجتمع ونشر الفوضى والنيل من أمن ومكتسبات ومقدرات الوطن.

ونوّه إمام وخطيب جامع ابن تيمية بالجبيل الصناعية بهذا الملتقى المعنيّ بالمكاتب التعاونية الذي سيقام بالمنطقة الشرقية يوم غد الخميس تحت عنوان: "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة (تحصين وتطوير)"؛ حيث سيثري النقاشات وجلسات العمل نخبةٌ من المشايخ الأجلاء والدعاة الفضلاء حيال واجب المكاتب التعاونية في توعية المجتمع من خطر الجماعات الضالة والأحزاب؛ مؤكدًا ضرورة استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التحذير من الجماعات والأحزاب الإرهابية والدفاع عن المملكة، وإقامة حملات في بيان خطر الجماعات الإرهابية والأحزاب المحظورة.

وأثنى الشيخ مسفر الودعاني على الجهود المباركة لوزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مشددًا على أنه بات واجبًا على الجميع تحقيق مبدأ المواطنة الصالحة في نفسه ابتداءً، ومن ثم في مجتمعه بالولاء الصادق للوطن وولاة الأمر والبراء الخالص ممن عاداهم وأراد الشر لهم.. داعيًا -في ختام تصريحه- الله تعالى أن يحفظ مملكتنا مملكة الخير والإحسان والوسطية والاعتدال، ويحفظ عليها أمنها وأمانها وولي أمرها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويحفظ عليها شعبها وأرضها ورجال أمنها وقواتها من كل سوء ومكروه إنه جواد كريم.