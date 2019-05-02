بالفيديو: ذكريات من برنامج “سلامتك” الخليجي الذي تم تدشين نسخته الخامسة اليوم

بعد غياب طويل عاد البرنامج التليفزيوني التوعوي الشهير “سلامتك” للشاشة بعد توقف دام 34 عامًا. حيث دُشن اليوم حساب يحمل اسم البرنامج على موقع التدوين المصغر “تويتر” وجاءت التغريدة الأولي كالتالي: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… عدنا والعود أحمد”.

و”سلامتك” هو برنامج خليجي يهدف لنشر التوعية الصحية وعرض لأول مرة عام 1980 ثم أنتجت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك منه 4 أجزاء بقرار من وزاراء الصحة الخليجيين عرضت بالتتالي وبث التليفزيون السعودي وقتها حلقات البرنامج الشهير بكافة الوطن العربي ولكنه توقف عرضه من 34 عامًا. وبعد قرار وزراء الصحة بمجلس التعاون الخليجي بالاشتراك في إنتاج الجزء الخامس من “سلامتك” وبثه عبر تليفزيونات الدول الخليجية ينتظر الجمهور بشوق عرض الحلقات الجديدة من الموسم الخامس للبرنامج الذي أثر في وجدان أطفال الخليج في ذلك الوقت وحثهم على الاهتمام بصحتهم عن طريق توجيه رسائل توعوية بأسلوب بسيط باللغة العربية عن طريق الدمج بين الشخصيات الحقيقية المحبوبة التي قام بأداء أدوارها نخبة من فناني الخليج وبين الدمي الملونة التي تضفي روحًا مرحة تجذب الأطفال.

وبحسب المعلومات التي كشفها الدكتور خالد مرغلاني المشرف العام على الإعلام والعلاقات والتوعية الصحية فإن الجزء الخامس سيعرض في النصف الثاني من 2020 سيتكون من 100 حلقة ووقت الحلقة دقيقة فقط بالإضافة لبعض حلقات الدراما التي سيقدمها باقة من الفنانين وسيكون وقت الحلقة نصف ساعة وسيعرض بالتقنيات الحديثة التي تواكب العصر وتصل بسهولة لعقول أطفال الخليج وسيركز البرنامج على التوعية من الأمراض المتوطنة والمنتشرة بالعالم والوطن العربي على وجه الخصوص.

كما علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على تغريدة برنامج سلامتك في تويتر، مرحبا وآملاً نجاح أهداف البرنامج الشهير الذي رافق طفولة مواليد السبيعينات والثمانينات أثناءها.

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شاهد بعض فيديوهات الأجزاء السابقة من “سلامتك”: