في ظروف غامضة.. مواطن يطلق النار على شقيقه الستيني بخميس مشيط.. والكشف عن حالة الجاني

أقدم مواطن في أحد المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط، على إطلاق النار على شقيقه الستيني وقتله في ظروف غامضة.

وبحسب “سبق”؛ فإن الجريمة وقعت قبيل المغرب أمس الأربعاء، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر، أن القاتل كان يعاني ظروفًا صحية سابقة.