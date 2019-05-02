أقدم مواطن في أحد المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط، على إطلاق النار على شقيقه الستيني وقتله في ظروف غامضة.
وبحسب “سبق”؛ فإن الجريمة وقعت قبيل المغرب أمس الأربعاء، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.
وفي ذات السياق، ذكرت مصادر، أن القاتل كان يعاني ظروفًا صحية سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظروف غامضة.. مواطن يطلق النار على شقيقه الستيني بخميس مشيط.. والكشف عن حالة الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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