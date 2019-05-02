الكويت: القبض على سائق حافلة سعودي حاول تهريب كميات من “الكبتاجون”

ألقت سلطات الجمارك الكويتية القبض على سائق حافلة سعودي قادم من العراق، بتهمة محاولة تهريب 140 ألف حبة كبتاجون. وكان رجال الجمارك في منفذ العبدلي شمال الكويت قد عثروا على مخبأ سري في عادم الحافلة أثناء خضوعها للتفتيش، حيث كان جزء منه مقتطعا ومعزولا وجرى حشوه بالحبوب المخدرة. وأخطرت إدارة المنافذ سلطات مكافحة المخدرات بالمضبوطات، كما سُلّم المهرب للجهات الأمنية.

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