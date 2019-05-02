إنقاذ ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة الإسلامي

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود اليوم الخميس إنقاذ مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ناقلة النفط الإيرانية هابينس 1HAPPINESS I ، بعد عطل أصاب محركاتها.

وتحمل الناقلة 26 بحاراً اثنين منهم يحملون الجنسية البنجلاديشية، وأوضح المتحدث أنه تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشرت عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويّا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث، بحسب "سبوتنيك".