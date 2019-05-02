فيديو.. أكاديمي: الفوضى تسيطر على إعلانات مشاهير مواقع التواصل

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أكد الأكاديمي المختص بالتجارة الإلكترونية فهد البقمي، على أنه لا توجد قوانين وأنظمة تحفظ حق المستهلك في حال الشراء في كثير من المتاجر.

وقال البقمي خلال لقائه في برنامج ”تم”: إن إعلانات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم أسباب مشاكل التجارة الإلكترونية.

وأضاف: نحتاج لتوعية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي..، بالإضافة لضوابط تسيطر على الفوضى في الإعلان في هذه المواقع.