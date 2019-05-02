تطبيق Pixtica لإنشاء الصور البانورامية والمتحركة

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تعج متاجر التطبيقات بآلاف التطبيقات المخصصة لالتقاط الصور والفيديو إلا أن معظم هذه التطبيقات تؤدي العمل نفسه لاعتمادها على مصدر فلاتر وأدوات موحدة، أي إنها لا تقدم كثيرا للمستخدمين الباحثين عن تجربة تصوير جديدة عبر أجهزتهم الذكية، إلا أن تطبيق Pixtica الجديد غير قواعد المنافسة بين هذه التطبيقات، وذلك لأنه يوفر عديد من الأدوات والإمكانات غير المسبوقة التي يمكن أن يستخدمها هواة ومحترفو التصوير.

ويعد التطبيق أبرز تطبيقات الكاميرا المخصص لالتقاط الصور والفيديو مع باقة من الميزات التي تجعل من التصوير أكثر إمتاعا واحترافية كونه يوفر ميزة الفلاتر الحية التي توفر مجموعة كبيرة من التأثيرات الاحترافية التي يمكن معاينتها مباشرة ومدى تأثيرها في الصورة أو الفيديو إلى جانب عناصر التحكم اليدوي، بالتالي إذا كان جهاز المستخدم يحتوي على إمكانات التحكم اليدوي، فيمكنه إطلاق العنان لكامل لإبداعه عبر التحكم بالكاميرا وضبط ISO، وسرعة الغالق والتركيز والتعرض وتوازن اللون الأبيض.

كما يقدم التطبيق أداة إنشاء الصور المتحركة GIF ودعم الصور البانورامية، فضلا عن دعم التصوير بالحركة البطيئة والحركة السريعة..، إضافة إلى توفيره خوارزمية الإسقاط التصويري المتقدمة، مع دعم التقاط صور بالتنسيق الخام RAW بمحاذاة بمعرض خاص بالصور والفيديوهات الملتقطة عبر التطبيق، ومحرر صور يمكن من خلاله التطرق لجميع الأدوات الأساسية بما فيها الفلاتر والقص والتدوير وغيرها.

