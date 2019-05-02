ضربت رأس صديقتها بالمطرقة بسبب سناب شات !

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تعرضت البريطانية ديانا بوروز (17 عامًا) لهجوم من صديقتها لوسي كامبردجشاير بالضرب على الرأس بالمطرقة بسبب الغيرة من مقاطعها على سناب شات!

وفوجئت بوروز حين التقت صديقتها بتعرضها لسيل من الضربات وسط ذهولها عن السبب، لترد بأنها شعرت بالغيرة بعدما نالت إعجابات من خطيبها. وبحسب صنداي بيبولز، استمرت لوسي في ضرب صديقتها بالمطرقة حتى فقدت وعيها، واكتشفت الشرطة 4 مطارق في منزل المعتدية، تحمل إحداها دماء ديانا.

وخلال محاكمتها في كامبريدج كراون، أقرت لوسي بذنبها فحكم عليها بالسحن 18 شهرًا في الإصلاحية..، و120 ساعة عمل غير مدفوع الأجر، وإصدار أمر تقييد لمدة 3 سنوات يمنعها من الاقتراب من ديانا.





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