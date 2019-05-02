فيسبوك يشهد أكبر تغيير في تاريخه.. إليك المفاجأة!

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كشف شركة “فيسبوك”، الثلاثاء، خلال افتتاحها مؤتمر مطوريها السنوي “F8″، عن تغييرات كبيرة ستُجرى على شكل وعدد من خصائص الموقع، ليشكل بيئة “أكثر دفئًا” تقرب المستخدمين من بعضهم البعض، من خلال تفاعلات خاصة وآمنة، في أكبر تغيير يشهده موقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يمكن اعتباره مفاجأة، أوضح المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ..، أن عمليات إعادة التصميم ستكون إحدى أكثر عمليات إعادة التصميم المثيرة، إذ لن يبقى اللون الأزرق مهيمنًا على فيسبوك.

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وسيتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول من خلال شعار تفاعلي يتخلى عن نظام اللون الأزرق ويضع إطارًا باللون الأبيض.

كما تحدث زوكربيرغ، عن رؤيته للخصوصية، وقال: “بالنسبة للكثيرين منا فإن القوة العظمى التي منحها الإنترنت لنا هي أن نكون على اتصال بالعالم كله في وقت واحد، ولكن اليوم هناك تحدٍّ جديد، وهو إيجاد مكانك الخاص في العالم.. الخصوصية تمنحنا القدرة على أن نكون أنفسنا. إن المستقبل خاص، وهذا هو مستقبل خدماتنا”، وفقًا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

ويسلط التصميم الجديد لتطبيق فيسبوك على الهواتف المحمولة، الضوء على “المجموعات” (Groups) التي ينضم إليها المستخدمون، إذ سيظهر “حائط منشورات” مخصص لأنشطة أعضاء المجموعة، ليتابعوا أنشطة بعضهم البعض بصورة خاصة، ويتمكنوا من كتابة ما يريدون في بيئة تحظى بالخصوصية بعيدًا عن بقية مستخدمي فيسبوك، غير المشتركين بالمجموعة.

