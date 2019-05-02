نصائح للتعامل مع فوضى كلمات المرور

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يحتاج المستخدم إلى استعمال كلمة مرور خاصة بكل موقع أو خدمة إلكترونية، سواء كانت متاجر أو ألعابًا أو شبكات تواصل اجتماعي، ولكن سرعان ما ينسى المستخدم كلمات المرور بهذه المواقع.

وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات لتصبح الحياة الرقمية للمستخدم أكثر وضوحًا وأمانًا:

على المستخدم تذكر عنوان البريد الإلكتروني، وكلمة المرور باستمرار، والتي يجب أن تتضمن في الحالات المثالية، علامات خاصة وأرقام وحروف كبيرة وصغيرة، علاوة على أنه لا يجوز استعمال كلمة المرور مع أكثر من خدمة أو موقع على الويب.

برامج إدارة كلمات المرور:

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وتنصح الرابطة Bitkom باستعمال برامج إدارة كلمات المرور مثل Keepass للتغلب على مشكلة نسيان كلمات المرور الكثيرة، إذ تُنشئ هذه البرامج كلمات مرور معقدة لكل حساب أو موقع على الويب، وتخزين هذه الكلمات بشكل مركزي، وفي النهاية على المستخدم تذكر كلمة مرور واحدة، واستعمالها لتأمين برنامج إدارة كلمات المرور بشكل جيد.

توكن الأمان :

علاوة على أنه يمكن استعمال وسيلة المصادقة ثنائية العامل من خلال “توكن الأمان” أو عن طريق إرسال كود الأمان TAN عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أو تطبيق عبر الهواتف الذكية، ويعتبر التوكن أو كود الأمان TAN بمثابة عامل مصادقة ثانٍ يتم إدخاله إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور عند القيام بتسجيل الدخول في مواقع وخدمات الويب، وحتى إذا تعرضت كلمة المرور للاختراق فإنه يصعب على القراصنة الوصول إلى بيانات المستخدم.

وبدلًا من استعمال كلمات المرور فإن المستخدم يمكنه إلغاء قفل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية عن طريق بصمة الأصابع أو البيانات البيومترية مثل وظيفة التعرف على الوجه (Face-ID).

علاوة على أن هناك بعض التطبيقات تتيح هذه الوظيفة كخيار لتسجيل الدخول على الأجهزة الجوالة، وتعتبر هذه الطريقة أكثر راحة من إدخال كلمات المرور..، ومع ذلك دائمًا ما ينصح الخبراء بالاعتماد على كلمة مرور أو كود PIN إلى جانب الوسائل البيومترية لتأمين الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

