إطلاق مساعد جوجل في المملكة .. هذه مهامه وطريقة تفعيله

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بدأ مساعد جوجل رسمياً العمل باللغة العربية واللهجة السعودية اعتمادًا على التكنولوجيا والتقنيات الذكية بهدف إنجاز المزيد من الأشياء باستخدام الهواتف من خلال التحدث إلى الأجهزة باللهجة السعودية.

وبحسب ما ذكرت الشركة، يجمع مساعد جوجل باللغة العربية بين جميع التقنيات التي بنتها Google على مر السنين لتقديم تجربة مفيدة وممتعة.

وتم إطلاق مساعد Google الذكي لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2016، وهو متوفر الآن على أكثر من 1 مليار جهاز محمول حول العالم.

وقال طارق عبدالله، رئيس التسويق في Google، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مساعد جوجل الشخصي يعتمد التكنولوجيا والتقنيات الذكية التي نعمل على تطويرها منذ سنين..، ويتيح المساعد الذكي للمستخدمين التحدث مع Google وإرسال الرسائل له بطريقة طبيعية، ما يُسهل عليهم إنجاز مهامهم اليومية.. وسيطور المساعد الذكي من أدائه مع مرور الوقت بفضل خاصية التعلم الآلي.

وأوضحت الشركة أنه تم تصميم مساعد جوجل الشخصي لمساعدة المستخدم على إنجاز مهامه اليومية من خلال هاتفه المحمول حين يكون مشغولاً (أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة)، أو في العمل (ضبط المنبه، وإيجاد المعلومات عبر الإنترنت بسرعة فائقة)، أو عندما يكون بصحبة الأصدقاء أو العائلة (النكات، الأغاني الممتعة)، وسيقوم المساعد الذكي بإنجاز طيف متنوع من المهام بدون أن يضطر المستخدم إلى لمس هاتفه حتى.

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مهام مساعد جوجل:

الاتصال بدون استخدام اليدين، وإرسال الرسائل، والبحث عبر الإنترنت، ومواعيد مباريات كرة القدم، وأوقات الصلاة، وحالة الطقس.

طريقة تفعيل مساعد جوجل

ولتفعيل مساعد جوجل على الأجهزة المحمولة، يتعين على المستخدمين التأكد من توفر آخر تحديث لنظام تشغيل الجهاز وضبط اللغة العربية كلغة أساسية. ومن ثَم تحميل تطبيق Google والضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية على الهواتف المجهزة بنظام تشغيل Andorid، وبذلك يتم تفعيل المساعد الذكي ويصبح بإمكان المستخدمين اختيار اللهجة التي تناسبهم.

أما لمستخدمي أجهزة الـ iOS سيتوجب عليهم تحميل تطبيق مساعد Google وتشغيل المساعد من خلال التطبيق.

