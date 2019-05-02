مصرع 8 وإصابة 10 في حادث حافلة عمال بطريق أشيقر – القصيم

الهلال الأحمر باشر الواقعة على الفور
لقي 8 أفراد مصرعهم في حادث سير لباص على طريق أشيقر باتجاه القصيم، وعدد من الإصابات ما بين الحرجة والمتوسطة والطفيفة.
وباشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، حادث سير؛ حيث تلقت غرفة العمليات، بلاغًا حول الحادث الساعة 5:52 صباحًا على طريق أشيقر باتجاه القصيم لباص عمالة.
وأرسل الهلال الأحمر بالرياض، 7 فرق إسعافية، وأسفر الحادث عن وقوع 8 وفيات، بجانب 3 حالات إصابة حرجة، و4 إصابات متوسطة، و3 طفيفة.
وأوضح الهلال الأحمر، أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للعشر اصابات، ونقلها لمستشفى شقراء العام.
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