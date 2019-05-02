بالصور.. ولي العهد يرعى تخريج الدفعة (96) من كلية الملك فيصل الجوية

رعى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأربعاء، تخريج الدفعة الـ96 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول ولي العهد، يرافقه الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن حازم الغشيان.

وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي، عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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وألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن حازم الغشيان كلمة رحب فيها بولي العهد في حفل تخريج الدفعة السادسة والتسعين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، مشيرًا إلى أن الدفعة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة، انضما إلى من سبقهما من زملائهما ليصبحوا جميعًا جاهزين للانطلاق لميادين العزة والكرامة، مهنئًا الطلبة الخريجين على إكمال جميع متطلبات التدريب وتخرجهم من الكلية، سائلًا الله لهم التوفيق والعون في الوحدات الميدانية التي سينضمون إليها.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدفعة، كما سلم الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة، بعد ذلك تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم قلد الخريجون بعضهم بعضًا رتبهم الجديدة.



إثر ذلك عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لولي العهد مع الطلبة الخريجين.

حضر الحفل، الأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بندر بن فيصل بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير مساعد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار قادة وضباط القوات المسلحة، والملحقون العسكريون لدى المملكة، وكبار المسؤولين، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.