الخبير الحصيني يتوقع «خريطة الأمطار» خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أمطارًا متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر خلال الساعات المقبلة. وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إنه يتوقع اليوم الخميس وصباح غد الجمعة، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، وهطول برد على أجزاء من القصيم وحائل وشمال غرب الرياض وجنوب غربها، وجنوب المدينة المنورة، والطائف، وشرق الباحة والشمالية، مع رياح نشطة.

وكان الباحث في الطقس قال في تغريدة سابقة إن السحب الرعدية بين الحدود الإدارية لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، متوقعٌ تقدُّمها نواحي المحافظات الغربية والشمالية لمنطقة الرياض بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة.

في السياق ذاته، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم، تنبيهًا إلى «أم الذوم» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة مكة المكرمة، إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، موضحًا أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة التاسعة من صباح الخميس.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت -في تقريرها عن طقس الخميس- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق «جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية».

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

هذا فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

