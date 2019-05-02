ولي العهد يرعى حفل تخريج الدورة الـ77 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدورة الـ 77 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ودورات تأهيل الضباط الجامعيين بأفرع القوات المسلحة، وذلك بمقر الكلية بالرياض.

ووصل ولي العهد إلى مقر الكلية، يرافقه الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق ركن فهد المطير، وقائد الكلية اللواء الركن وليد الظاهري.

وعبر اللواء الركن وليد الظاهري، عن الاعتزاز برعاية ولي العهد لحفل تخريج طلبة الكلية الذين أكملوا الإعداد والتدريب؛ ليكونوا على مستوى آمال القيادة الرشيدة ووفق تطلعاتها الحكيمة، مشيرًا إلى أن الطلبة الخريجين امتداد لأجيال قدمت كل ما تملك لبناء هذا الوطن وبذلت كل ما تستطيع للدفاع عن مقدساته وحفظ مكتسباته، مباركًا لهم ولأشقائهم الخريجين من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، الذين تدربوا ثلاثة أعوام متتالية.

ونوه، بجهود مختلف الكليات العسكرية بوزارة الدفاع في إعداد وتأهيل الضباط الجامعيين في دورتهم الـ46، سائلًا الله تعالى أن يديم على الوطن الغالي أمنه وأمانه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

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عقب ذلك ألقى كلمة الخريجين نيابة عنهم الخريج علي حزمي الشهراني، ثمن فيها تشريف ورعاية سمو ولي العهد الحفل، مُشيرًا إلى أنهم قضوا ثلاث سنوات في تعلم مختلف العلوم العسكرية والمدنية، والتدريب على مختلف المهارات القتالية وفق معايير تحاكي ما يتطلبه الوقت الحاضر من تطور وتقدم، مؤكدًا أنهم مستعدون لحماية أمن البلاد ومقدساته والذود عند حدود الوطن الغالي.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري للكلية، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتيجة العامة للطلبة الخريجين، وبعدها كرم ولي العهد المتفوقين، ثم تقلد الخريجين رتب تخرجهم، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين.

حضر الحفل، الأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بندر بن فيصل بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير مساعد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف.

كما حضر، الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار قادة وضباط القوات المسلحة، والملحقون العسكريون لدى المملكة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.