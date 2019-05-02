السعودية اليوم / طائرات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف موقعًا شمال قطاع غزة



غزة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم موقعًا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية في غزة ، أن طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعًا شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

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10:51ت م

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