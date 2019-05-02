السعودية اليوم / 17576 مستفيداً من خدمات مركز طب العيون بحائل



حائل 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أشارت صحة حائل إلى تسجيل 17576 مراجعاً لمركز الدكتور ناصر الرشيد لطب العيون خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي .

كما تمكن المركز من تقليص قوائم الانتظار المسجلة بالمركز البالغة 200 حالة حول أطفال ، حيث تم خلال أسبوع عمل في شهر 07 / 1440هـ الكشف على 140 حالة وإجراء 71 عملية حقن بوتكس، وتقليص فترة مواعيد المرضى المحالين من مراكز الرعاية الصحية الأولية من انتظار شهرين للحصول على موعد لدى المركز إلى فترة لا تتجاوز أسبوعين حتى وصوله للمركز وإجراء الكشف الطبي للمريض وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى.

من جانب آخر أطلق المركز مبادرة بالتعاون مع مؤسسة الراجحي الخيرية بإجراء 100 عملية تثبيت ضوئي، كما قام المركز بتفعيل الاحتفال بيوم البصر العالمي بمستشفيات المنطقة وبعض المدارس الثانوية والمتوسطة بالتعاون مع تعليم حائل, بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي للجلوكوما ولمدة أسبوع كامل.

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09:51ت م

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