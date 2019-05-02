السعودية اليوم / مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة ينظم ورشة "سلسلة القيمة المتكاملة للورد الطائفي"



الطائف 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

نظم مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، أمس، ورشة عمل بعنوان "سلسلة القيمة المتكاملة للورد الطائفي"، بحضور معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، وممثلي مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة, وممثلي الجهات الحكومية المعنية, والمختصين والمهتمين بزراعة الورد الطائفي، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الطائف .

واستعرضت ورشة العمل سلسلة القيمة المتكاملة للورد الطائفي، والمعوقات والتحديات التي تواجه مزارع ومصانع الورد الطائفي، كما شهدت عرضاً لجامعة الطائف لآخر الدراسات والأبحاث عن الورد الطائفي, وعرضاً لمركز التكامل التنموي لمخرجات الاستبيان الخاص بالورشة.

وتحدث معالي محافظ الطائف سعد الميموني, عن أهمية ورش الورد الطائفي لما يمثله هذا المنتج من قيمة اقتصادية عالية, ورمز لمدينة الطائف.

وشجع الميموني مقترح إنشاء لجنة خاصة بمهرجانات الورد الطائفي تضم جميع الجهات الحكومية المعنية, والقطاع الخاص, من أجل خدمة هذا المنتج, ومزارعي ومصنعي الورد .

واستعرضت الورشة عددا من المعوقات والتحديات التي تواجههم صناعة الورد الطائفي, ومن أهمها : صعوبة الحصول على قروض من جهات التمويل, وصعوبة الحصول على تأشيرات العمل الموسمية, وعدم توفر مدينة صناعية قائمة, وعدم توفر شبكة مياه الري, وعدم وجود جهة معنية بالورد الطائفي, وصعوبة الحصول على تراخيص صناعية, وعدم الإلمام بآلية التصدير للخارج, وشهادة المنشأة وطرق التغليف وحفظ المنتج عن التلف, وأخيرا الحاجة إلى دعم الفكرة والتسويق لها عالميا .

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