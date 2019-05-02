السعودية اليوم / "الصحة" تقدم إرشادات صحية للمرضع خلال رمضان



الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

قدّمت " الصحة " عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الأم المرضع إتباعها خلال شهر رمضان المبارك .

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة أنه يجب تناول كمية من السوائل بين أذان المغرب والفجر ، بالإضافة إلى زيادة نسبة الكربوهيدرات في الطعام للإمداد بالطاقة مثل "الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات" .

كما أكدت على الإكثار من تناول الخضروات الطازجة لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، والحرص على المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل "الألبان والبيض" لأنه المكون الأساسي للبن الأم .

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين ، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.

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09:42ت م

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