السعودية اليوم / الأرصاد تنبه بتكون سحب رعدية ممطرة على محافظات الطائف وتربة والخرمة ورنية



الطائف 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات : الطائف، وتربة، ورنية، والخرمة، والأجزاء المجاورة"، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء .

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني "www.998.gov.sa"، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

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09:28ت م

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