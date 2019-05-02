السعودية اليوم / جامعة نجران تنظم حفلاً لخريجي دوراتها من ضباط وأفراد القطاعات الأمنية



نجران 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

نظمت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، حفل تخريج ضباط وأفراد منسوبي فروع الأمن الداخلي، وقوة أمن المنشآت، المشاركين في دورتي "تطبيقات الحاسب الآلي" و "الاتصالات الإدارية" وذلك بمسرح الجامعة، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي، ومدير شرطة منطقة نجران اللواء، سعيد أبوذيبة.

وأكد الدكتور السبيعي خلال كلمة له أن هذه المناسبة تعتبر من المناسبات المهمة للجامعة التي تدعو للمفخرة كونها تخدم شريحة غالية على الجميع من القطاع العسكري، مبيناً أن الجامعة تُقدم خدماتها للمجتمع من خلال ثلاث زوايا رئيسية تتمثل في التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتسعى إلى استمرار هذه البرامج وتطويرها وتطمح أيضاً في تقديم برامج نوعية.

وفي نهاية الحفل تم تسليم الشهادات للخريجين، وتكريم المتفوقين والمشاركين.

// انتهى //

09:27ت م

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