

الباحة 27 شعبان 1440هالموافق 02 مايو 2019 م واس

نضمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, حفل تكريم المتميزين من الطلاب والمدارس والإدارات, وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية.

وقدّم المساعد للشؤون التعليمية علي بن عوضه مديس شكره للطلاب المتميزين والمعلمين وقادة المدارس على ما تحقق من تميز, مثمنا الدور الذي تقوم به المدارس والإدارات من جهود واهتمام بجميع الأنشطة والمنافسات للوصول إلى المراكز المتقدمة على مستوى المملكة .

وفي ختام الحفل تم تكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين والمدارس والإدارات بمكاتب التعليم بالمنطقة.

//انتهى//

09:26ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الباحة يحتفى بالمتميزين على مستوى المملكة والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.