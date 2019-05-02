السعودية اليوم / الأرصاد" تنبه من أمطار غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة المخواة, وبلجرشي, والعقيق, والمندق والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جانبه جدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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09:22ت م

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