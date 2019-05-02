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2019-05-02 فيديو.. متحدث البنوك يزف بشرى سارة للموقوفة خدماتهم متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، موعد تنفيذ البنوك والمصارف لتعميم مؤسسة النقد القاضي بمنح الموقفة خدماتهم إمكانية السحب النقدي عن طريق بطاقات الصراف الآلي، والسماح لهم كذلك بإصدار وتجديد بطاقات الصراف. Advertisements وأضاف حافظ- في مداخلة هاتفية عبر برنامج “يا هلا”- أن جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة ستكون مستعدة لتنفيذ مقتضى التعميم بالكامل خلال أسبوعين. يذكر أن مؤسسة النقد كانت قد حددت للبنوك والمصارف مدة أقصاها نهاية شهر يونيو من العام الجاري 2019 لتنفيذ التعميم الذي صدر بناءً على الترتيبات بين المؤسسة ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل المنفذ ضده قرار حجز أو منع من التعامل.









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