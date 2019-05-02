فهد بن حثلين: 5 عقود من التجارب الناجحة صنعت جيلاً متميزاً بالتربية والقيادة

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - عايض الطريسي - الرياض

رعى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج مدارس الرياض الدفعة 44 للعام الدراسي 1440 – 1441، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين.

وألقى رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين كلمة افتتاحية، رحب بها براعي الحفل والحضور، وقال “أيها الحفلُ الكريم “ظلت مدارس الرياض حريصة على تجويد مخرجات التعليم، وعلى مدى خمسة عقود قادت التجارب الناجحة في مجال تطوير التعليم والتعلم ، حتى أضحت مخرجاتها التعليمية مواكبة لرؤية 2030 ومتطلبات التنمية في بلادنا، وظلت المدارس أمينة على رؤيتها في بناء القادة، تعمل جاهدة لإعداد قادة المستقبل، فتتعهد طلابها وطالباتها منذ نشأتهم وحتى تخرجهم بالتربية والممارسات القيادية.

وأكد ابن حثلين أن طلاب المدارس يعتلون المناصب الرفيعة قياديًا وعلميًا واقتصاديًا واجتماعيًا في بلادنا، وذلك بفضل من الله، ثم بفضل تلك الرعاية والتوجيه الكريمين -منذ نشأتها -من لدن رئيسها الفخري مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبفضل دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ثم ألقى بعدها مدير عام مدارس الرياض الأستاذ عبد الرحمن الغفيلي كلمة رحب فيها براعي الحفل الأمير محمد بن عبد الرحمن وتخريج الدفعة الـ 44 من طلاب المدارس.

وقال: إننا في نهاية كل عام دراسي نجدها فرصة لعرض صفحات من الإنجازات وتكريم المنجزين ورد الفضل لأهله، ولقد كان من فضل الله تعالى أن حظيت المدارس منذ تأسيسها بشرف الرئاسة الفخرية والرعاية الأبوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حتى آتت أكلها وتبوأت مكانةً ريادية متميزة، ولا تزال المدارس تحقق الإنجازات العام تلو العام، والتي سوف تشاهدون طرفًا منها خلال فقرات الحفل، ويسرني أن أعلن اليوم إطلاق مبادرة “مدرسة الرياض الصيفية” التي توفر فرصًا إبداعية تنمي مهارات الطلبة وتحفظ أوقاتهم أثناء الإجازة، وذلك من خلال “البرنامج الرمضاني” الترفيهي، والبرنامج الأكاديمي الصيفي، والرحلات الداخلية والدولية، يقوم عليه نخبة من منسوبي المدارس بالتعاون مع الجهات المتخصصة، كما يطيب لي أن أعلن عن استمرار المدارس بتقديم منحة الأمير محمد بن سلمان رعاية الموهوبين (بنين وبنات) بواقع مائة مقعد مجاني.

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وأضاف: الأمير محمد بن عبدالرحمن، أيها الحفل الكريم إنما يبعث على الفخر بالانتساب لهذه المدارس ما حققته من إنجازات عديدة؛ ما أهّلها للحصول على مراكز متقدمة بين المدارس المحلية والدولية، وسوف نستمر في وضع السياسات والخطط التي تلبي توقعاتكم وتفي باحتياجاتكم لتفي باحتياجات وطننا المعطاء.

وبعدها بدأ الطلاب بمسيرة الخريجين، وألقى بعدها كلمة المتخرجين الطالب عبد العزيز الرويشد وفيصل الخميس، وبعدها تم استعراض قصص نجاح الطلاب المتميزين.

ودشن بعدها راعي الحفل الموقع الإلكتروني المطور الذي يسهل الخدمات الإلكترونية للمدارس ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم وسير عمليتهم التعليمية.

وأدى راعي الحفل العرضة السعودية مع الحضور وطلاب المدارس، وفي الختام تم عزف السلام الملكي.