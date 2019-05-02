صور.. الإمبراطور الجديد ناروهيتو على عرش الأقحوان وهذا سر الرموز الثلاث المقدسة

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنحى الإمبراطور الياباني أكيهيتو عن عرشه، مساء الثلاثاء، لصالح نجله الأكبر الأمير ناروهيتو، الذي أصبح الإمبراطور السادس والعشرين بعد المائة في تاريخ إمبراطورية اليابان الممتدة منذ أكثر من 2600 عامٍ.

وأُقيمت مراسم ترسيم الإمبراطور الجديد ناروهيتو (59 عامًا)، الذي سيجلس على عرش الأقحوان (عرش الإمبراطورية في اليابان)، لتدخل اليابان معه عهدًا جديدًا.

وهذه أول مرة يتنازل فيها إمبراطور على قيد الحياة عن العرش منذ أكثر من قرنين من الزمن. واكتسبت مراسم ترسيم الإمبراطور الجديد هذا العام طابعًا خاصًّا، باعتبار أن البلاد ليست في حالة حدادٍ وطنيٍ على وفاة الإمبراطور السابق كما كان يحدث من قبل.

واحتفل اليابانيون في الشوارع بترسيم الإمبراطور الجديد، بعد أن كانت البلاد قد دخلت في غمار الاحتفالات قبل عشرة أيام بمنح إجازات استثنائية للعاملين بالدولة جراء هذه المناسبة.

رموز مقدسة:

وشملت مراسم نزول إمبراطور اليابان أكيهيتو عن العرش لولي عهده ناروهيتو حضور رموز مقدسة ثلاثة تعرف باسم الكنوز الإمبراطورية.

والرموز المقدسة اتخذتها العائلة الإمبراطورية في اليابان منذ القدم للتعبير عن قوتها؛ حيث لا يوجد في اليابان تاج إمبراطوري، وهي تمثل الفضائل الأساسية الثلاث: الشجاعة (السيف)، والحكمة (المرآة)، والخير (الجوهرة).

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وبسبب الوضع المعنوي الأسطوري لهذه الرموز المقدسة، لا يمكن لأي شخص تأكيد مواقعها وأماكن وجودها، ولكن كما يعتقد فإن السيف موجود في ضريح أتسوتا الذي يعتقد أنه تم تشييده في عهد الإمبراطور كيكو في مقاطعة أيشي بوسط اليابان.

صناديق سرية:

وتوجد الجوهرة وهي مكونة من خرزات منحنية مصنوعة من اليشم الأخضر في حرم القصر الثلاثي في طوكيو وهو القصر الإمبراطوري، بينما توجد المرآة ثمانية الزوايا في ضريح أيس الكبير في محافظة ميا.

ويقال: إن هذه الرموز مخفية في صناديق سرية حتى أن الإمبراطور لا يراها، تعود في تاريخها إلى أكثر من ألف عام، بعد أن ربطت إلى الخط الإمبراطوري من قبل آلهة الشمس أماتيراسو، ألوهية الشنتو الأكثر قداسة في الأساطير اليابانية.

أول تصريح للإمبراطور الجديد:

وقال ناروهيتو وهو يبتسم في أول تصريح له بعد توليه الحكم: “وأنا أتولى العرش… أتعهد بأن أفكر دائمًا في الشعب وأتقرب منه وأن أفي بواجباتي كرمز للدولة اليابانية ووحدة الشعب الياباني وفقًا للدستور”.

وأضاف: “آمل مخلصًا في سعادة الشعب وفي مزيد من التقدم للبلاد وتحقيق السلام في العالم”.