قبل رمضان أحتاج ؟ .. إليك أبرز النصائح لاستقبال الشهر الكريم

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أيام قليلة تفصلنا عن شهر الخير والبركة، رمضان، الذي ينتظره المسلمون كافة حول العالم كل عام لتطهير القلب والعقل، واستغلال هذا الشهر الكريم لجهاد النفس.

وقبل حلول الشهر الكريم طرح مواطنون ومقيمون سؤالًا عما يحتاجه الإنسان قبل رمضان، وذلك عبر وسم حمل اسم “قبل رمضان أحتاج”، معددين خلاله أبرز ما يحتاجه كل مسلم قبل استقبال هذا الشهر.

وقال أحمد: جدد توبتك، صُمْ، قلل القهوة، أكثر من تلاوة القرآن، أقم الليل ولو بـ3 ركعات كي تستعد للتراويح، اجعل لك خبيئة لا يعلمها إلا الله، تدرب على جهاد اللسان، فلا يرفث، وجهاد البطن فلا يستذل، وجهاد الشهوة فلا تتحكم، وجهاد النفس فلا تطغى، وجهاد الشيطان فلا يمرح”.

ودعا عبدالله الغامدي: اللهم رمضان مختلف، ينتزعنا من غفلة الحياة والركض ورائها، اللهم رمضان يطهر القلب والعقل، ولا يبقى فكرة ولا عادة إلا قومها وحسنها، اللهم همة وعزيمة دائمة وقوة في الطاعة، وإخلاص تام لك.

Advertisements

وعلقت شوق: إن أكثر ما أرجو وأحتاج، هو أن أبقى دائمًا مُستشعرًا أن الله معي، إحساس كهذا لا يكسر لي قلب أو يولِّد في داخلي يأس”.

ورأى الشهري أنه يحتاج قبل رمضان إلى تهيئة النفس والقلب بالإقبال علي الطاعات.

وبالنسبة إلى ريما فأكدت أنها تحتاج قبل رمضان إلى المصالحة مع النفس وقبول الآخر وأن تتقبل أنها بشر يخطئ ويصيب.

ورحب أحمد بحلول شهر رمضان المبارك وقال: مرحبًا بشهرِ الصوم والعبادة والطاعة، مرحبًا بشهر المغفرة، مرحبًا بشهر العتق من النيران، مرحبًا بالشهر الذي أُنزِل فيه القرآن”.

وقالت نور: افتحوا باب التسامح عسَاكم تسلمون العُمر ما هو بمضمون.