الأمير تركي الفيصل يكرم “الدراسات اللغوية” لحصولها على المركز الأول في الآداب

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والداراسات الاسلامية، الدكتور تركي بن سهو العتيبي، رئيس تحرير مجلة الدراسات اللغوية، والدكتور خالد العصيمي مدير التحرير، إثر تحقيق المجلة للمركز الأول في تخصص الآداب على مستوى دولي لعام 2018.

ونجحت المجلة الصادرة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في أن تكون أول مجلة علمية سعودية تحصل على هذا التميز على مستوى دولي، حيث حققت المركز الأول متفوقة على جميع المجلات المتخصصة في الآداب ، علماً بأن ( آرسيف ) قد أحصى أكثر من 4000 مجلة عربية علمية متخصصة محكمة وفقا لتصنيف معامل التأثير والاستشهاد العربي “آرسيف” والذي يعد المقياس الأول من نوعه للمنتج الأكاديمي العربي وفق المعايير العالمية ، متفوقة بذلك على مجلات جميع مجامع اللغة العربية والجامعات في جميع دول العالم العربي.

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وأعرب الدكتور تركي بن سهو العتيبي رئيس تحرير المجلة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل على هذا التكريم، مشيرا إلى دعم سموه للمجلة الذي كان له الأثر الكبير في ما وصلت إليه اليوم من مكانة علمية مرموقة، مفيدا بأن ذلك من الدلائل المبشرة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تحرص على أن تكون المملكة في المقدمة دائما.

ونوّه الدكتور العتيبي بجهود زملائه في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ممثلاً بأمينه السابق أ. د يحيى بن محمود جنيد ، وأمينه الحالي د. سعود السرحان، مثنياً أيضا على مدير التحرير وجميع القائمين على المجلة والمركز ودورهم الكبير في تحقيق النجاح، حيث كان شعار الجميع الحرص الشديد على تطبيق أعلى معايير النشر والتحكيم العلمي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقادتها وان يجعلها نبراسا لخير الإسلام والمسلمين.