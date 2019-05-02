شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة على "الباحة" و"الطائف".. وغبار على "نجران" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم (الخميس)، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, تشمل مدينة الباحة، ومحافظة المخواة، وبلجرشي، والعقيق، والمندق والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جانبه جدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات: الطائف، وتربة، ورنية، والخرمة، والأجزاء المجاورة"، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني "www.998.gov.sa"، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

ونبهت الأرصاد وحماية البيئة اليوم أيضا من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، وحبونا ،ويدمه، وبدر الجنوب ،وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.