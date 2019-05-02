عبدالله بن بندر يتفقد قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لمنسوبي قوات الحرس الوطني المرابطين بمنطقة نجران.

جاء ذلك خلال زيارته أمس للمنطقة، حيث كان في استقباله بمطار نجران الإقليمي نائب أمير المنطقة تركي بن هذلول وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.

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وتفقد معسكر قوات الحرس الوطني بالمنطقة واستمع خلال زيارته إلى إيجاز معلوماتي من قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي، المشرف على قوات الحرس الوطني في المنطقة الجنوبية، اللواء الركن نايف بن سعود، وقائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي العميد ركن نايف الحربي، عن تشكيلات القوات المرابطة، وما تقدمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية.

بعد ذلك تفقد مستشفى صقر الجزيرة الميداني التابع للوزارة، مستمعا إلى شرح لطبيعة عمل المستشفى وما يقدمه من خدمات ورعاية طبية.

كما زار مقر الفوج 38، ومقر الفوج 39، اطلع خلالها على أعمال ومهام الأفواج في الدفاع عن الوطن.والتقى عددا من منسوبي القوة، مشيدا بالمعنويات المرتفعة غير المستغربة على قوات الحرس الوطني أو على كل قواتنا العسكرية المختلفة.