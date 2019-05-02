دوريات الأفواج تبدأ مهامها الأمنية في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نجران

بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد القحطاني أمس انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية في منطقة نجران.

وأوضح اللواء القحطاني ‏أن تدشين انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في منطقة نجران، يأتي وفق الخطة المعتمدة لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.