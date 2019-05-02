عمال تايوان يطالبون بإجازات مدفوعة الأجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

خرج الآلاف من العمال في أنحاء تايوان أمس للمطالبة بمزيد من الإجازات مدفوعة الأجر ومزيد من الحماية.

وقال هوانج يو تي الأمين العام للاتحاد التايواني للنقابات العمالية للمتظاهرين المحتشدين في ميدان أمام مكتب الرئيسة تساي إنج وين «نريد مزيدا من العطلات الرسمية وإجازة أمومة لا تقل عن 90 يوما وإجازة مدفوعة الأجر لرعاية الوالدين المرضى».

يشار إلى أن تايوان تمنح إجازة أمومة لمدة ثمانية أسابيع فقط، حيث إن ذلك لا يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية التي تقر العطلة لمدة 12 أسبوعا، كما يفتقر العاملون في تايوان للإجازة مدفوعة الأجر لرعاية الوالدين المرضى.