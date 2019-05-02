قيمة لاعبي الاتحاد السوقية ضعف التعاون 12 مرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله - الفراج فارق كبير بين طرفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فالقيمة السوقية للاعبي الاتحاد تصل إلى ضعف قيمة لاعبي التعاون 12 مرة، بحسب تقييم موقع «ترانفسير ماركت» المختص بالجانب الاقتصادي والمالي في عالم كرة القدم، حيث تجاوز لاعبو الاتحاد 148 مليون ريال، مقابل 12 مليونا فقط للاعبي التعاون. القيمة السوقية للاعبي الاتحاد: الإجمالي 148.30 مليون ريال جاري رودريجيز: 37.99 مليون ريال ألكسندر بريجوفيتش: 25.33 مليون ريال فهد المولد: Advertisements 4.22ملايين ريال القيمة السوقية للاعبي التعاون: الإجمالي 13 مليون ريال الكاميروني ليندر تاوامبا: 3 ملايين ريال هيلدون راموس: 2.9 مليون ريال السداسي الأجنبي الآخر: بين الـ 500ألف و850 ألف ريال ربيع سفياني بـ 750ألف ريال



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