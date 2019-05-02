مقتل 15 من قوات الكوماندوز الهندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ نيودلهي

ذكر مسؤولون أن 15 عنصرا من قوات الكوماندوز التابعة للشرطة قتلوا في هجوم شنه متمردون ماويون غرب الهند أمس، خلال الانتخابات العامة التي تجرى في البلاد.

وفجر المتمردون اليساريون عبوة ناسفة ذات كثافة عالية في منطقة «جادشيرولي» في ولاية مهاراشترا، مما أدى إلى تدمير مركبتين كانتا تحملان قوات كوماندوز من قوة مكافحة التمرد التابعة للشرطة.