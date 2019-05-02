تدشين المنصة المنهجية الجديدة لديوان المراقبة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

في إطار سعي ديوان المراقبة العامة للنهوض بمسؤولياته والقيام بواجباته بكفاءة ومهنية عالية، واستمرارا للتطوير الذي يعمل عليه بما يتفق مع أساس معايير المراجعة الحديثة، دشن رئيس ديوان المراقبة الدكتور حسام العنقري أمس «المنصة المنهجية الجديدة للديوان»، وذلك بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان ‏في الرياض.

و‏استمع الحضور لشرح مفصل عن أهم مكونات المنصة وأسلوب توظيفها واستخدامها، وذلك من قبل فريق العمل المختص لتطوير منصة المنهجية من منسوبي ديوان المراقبة العامة.

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‏وتلبي هذه المنهجية الجديدة جميع المتطلبات النظامية، وتتوافق مع معايير المراجعة المالية والرقابة على الأداء الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الأنتوساي».

وتعتمد المنهجية في مجالي - المراجعة المالية والرقابة على الأداء - على تقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابة الديوان.

وأشاد رئيس ديوان المراقبة العامة بمنسوبي الديوان جميعا لمشاركتهم في صناعة المحتوى لمنصة المنهجية.

وبين الدكتور العنقري أن هذه المنصة بمثابة دليل شامل لكل تفاصيل ومراحل تنفيذ عمليات المراجعة كمراجعة الالتزام أو المراجعة المالية أو مراجعة الأداء، فوجود منصة الكترونية تتيح لجميع فرق العمل ومنسوبي الديوان من مراقبين ماليين ومدققين من مختلف مستوياتهم المهنية يطلعون على هذه المنصة من داخل وخارج الديوان ويطلعون على أفضل الممارسات، يعد نقلة نوعية مميزة للديوان، خاصة أن مراحل تنفيذ عمليات المراجعة تتطابق مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.