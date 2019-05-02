اعتماد حركة النقل الداخلي لمعلمي ينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد مدير تعليم محافظة ينبع الدكتور محمد العقيبي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1439 - 1440، مثمنا لمساعد الشؤون المدرسية وقسم شؤون المعلمين الجهود المبذولة لإصدار الحركة.

وأوضح مدير شؤون المعلمين بتعليم المحافظة باسم الأحمدي أن عدد المتقدمين للحركة هذا العام 1235 معلما ومعلمة، وجرت تلبية رغبة 345 منهم، موضحا أن عدد المتقدمين من المعلمين 585 معلما لبيت رغبة 133 منهم، بنسبة 22.74%، بينما كان عدد المتقدمات من المعلمات 650 معلمة لبيت رغبة 212 منهن بنسبة 32.62%.

وبين أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاطلاع على نتيجة الحركة الداخلية عبر حساب المعلمة والمعلمة في نظام نور.