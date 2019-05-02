القتل حدا لمطلق النار على والدته وشقيقتيه في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ حكم القتل حدا أمس في مواطن بمدينة نجران أطلق النار على والدته وشقيقتيه فأرداهن قتيلات ثم أطلق النار على نفسه بعد ذلك محاولا الانتحار.

وذكرت وزارة الداخلية أن طارق بن خميس آل سوسان أقدم على قتل والدته فلوة بنت سعيد آل سعد وشقيقتيه منى ودلال، وذلك بإطلاق النار عليهن، وأطلق النار على نفسه محاولا الانتحار.وأشارت إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن قتله للمجني عليهن على وجه يأمن معه من غائلة القاتل، فقد حكم عليه بالقتل حدا لقتله أمه وشقيقتيه غيلة.

من جهة أخرى نفذ حكم القتل قصاصا أمس في المواطن عبدالرحمن بن سالم الوادعي بمنطقة عسير بعد أن طعن المواطن سعيد بن مسفر الوادعي بسكين في رقبته بسبب مضاربة بينهما مما أدى لوفاته.