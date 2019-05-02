الان تتابع تفاصيل الوظائف للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجبيل- الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر 18 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء للعمل بمسمى محاضر، أستاذ مساعد لحملة درجة الماجستير أو الدكتوراه في كلية الجبيل الجامعية. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي: أستاذ مساعد / محاضر في اللغة الإنجليزية ( العدد 3 وظائف / نساء فقط ). أستاذ مساعد في الدراسات العامة ( وظيفتان / رجال فقط ). أستاذ مساعد / محاضر في التصميم التداخلي ( وظيفتان / نساء فقط ). أستاذ مساعد في إدارة الأعمال ( وظيفة واحدة / نساء فقط ). Advertisements أستاذ مساعد في هندسة علوم الحاسب الآلي ( وظيفة واحدة / رجال فقط ). أستاذ مساعد في الخدمات اللوجستية أو إدارة سلسلة التوريد ( وظيفتان / رجال فقط ). أستاذ مساعد في المحاسبة (4 وظائف / للجنسين ). أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (وظيفتان / نساء فقط ). أستاذ مساعد في الرياضيات ( وظيفة واحدة / نساء فقط ). ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي : https://rccis.bayt.com/ar/job-search-results/

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