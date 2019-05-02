الاستعلام عن نتائج نظام نور 1440 برقم الهوية لجميع المراحل الدراسية

الاستعلام عن نتائج نظام نور 1440 لجميع المراحل الدراسية وذلك برقم الهوية، للاطلاع على نتائج الطلاب والطالبات فى مختلف المراحل الدراسية، هام جداً لملايين الأشخاص فى المملكة العربية السعودية، ممن لهم أبناء فى التعليم، ويؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول هذه الأيام، سواء فى المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو المرحلة الثانوية، و يسهل نظام نور على جميع الطلاب، معرف نتائجهم، والاطلاع عليها تفصيلياً، كما يقدم موقع نور العديد من الخدمات الأخرى، للطلاب و أولياء الأمور، و كذلك المعلمين.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق موقع نور

يؤدى الطلاب المقيدين فى النظام التعليم السعودى امتحاناتهم في جميع المراحل التعليمية، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فى مختلف مدن ومحافظات السعودية، وبعدها ستبدأ عملبات تصحيح أوراق الطلاب بكل دقة، و مراجعة جميع أوراق الاجابات، واعلان النتيجة لكل الطلاب و أولياء أمورهم، وسيتم ذلك من خلال موقع نور، للاستعلام عن نتائج الطلاب، والذى يمكن الدخول إليه عبر هذا الرابط

طريقة معرفة نتائج الطلاب عبر نظام نور

يقدم نظام نور العديد من الخدمات للطلاب و أيضا أولياء أمورهم وللعاملين فى مجال التعليم، سواء المدرسين أو الاداريين، وسنشرح لكم طريقة دخول موقع نور، للحصول على النتائج، وذلك من خلال هذا الرابط.

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فى البداية يجب أن يكون الطالب لديه عضوية مسجلة على الموقع عن طريق رقم الهوية، أو رقم السجل المدنى ورقم التحقق، فيدخل الأسم ورقم المرور الخاص به، يبدخل اسم المدرسة والمنطقة، واختيار العام الدراسى الذى يوجد به، وبعد ذلك يدخل الاسم وسيعرف درجاته تفصيلياً.

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب فى جميع المراحل التعليمية فور ظهورها و ذلك من خلال استخدام نظام نور باستخدام رقم الهوية فقط، دون الاستعانة بأى رقم سرى، و هذا يوفر الكثير من الجهد على الطلاب و اولياء أمورهم.

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