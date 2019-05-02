السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حملة «بالبخور والطيب نستقبل القاصد الحبيب» لضيوف بيت الله العتيق. وتأتي هذه الحملة لتؤكد العناية الفائقة بالمسجد الحرام وجنباته والكعبة المشرفة تعظيما وإجلالا لبيت الله الحرام واهتماما بشؤون قاصديه من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلا لهم وتهيئة للأجواء كي يتمكنوا من أداء عباداتهم ومناسكهم براحة واطمئنان. تبخير المسجد الحرام: Advertisements 60 مبخرة يوميا 60 كجم من البخور الفاخر شهريا تطييب الحجر الأسود والملتزم: 5 مرات يوميا بدهن العود الفاخر 5 كجم دهن عود



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يدشن حملة «بالبخور والطيب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.