دراسة تقويمية للاعتماد الأكاديمي بجامعة دار العلوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أبرم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس الأول عقدا مع جامعة دار العلوم لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، وذلك في مقر المركز بالرياض.
ونص العقد على تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي لثلاثة برامج من برامج البكالوريوس في كلية الأعمال بالجامعة. ووقع العقد رئيس هيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل المشاري، ومدير الجامعة الدكتور خالد الحمودي.
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