اختراع جهاز للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اخترع طبيبان سعوديان جهازا للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي تصيب الحجاج والمعتمرين والعاملين تحت أشعة الشمس، حيث استفادا من تجربتهما العملية بمواسم الحج بوزارة الصحة في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
وأوضح الدكتور حاتم خوقير أن الفكرة انطلقت من التعامل المباشر مع المصابين بالإجهاد الحراري الذين تكون حالتهم في درجة كبيرة من الإعياء تصل إلى فقد الوعي ناتجة من حالات الضربات الحرارية، إذ يتعامل الفريق الطبي والفني مع المصاب عن طريق الجهاز لكي يصل المصاب إلى درجة الوعي الطبيعي وعودة علاماته الحيوية الجسدية إلى المستوى الطبيعي، وذلك خلال فترة وجيزة جدا وبطريقة آمنة على المصاب وعلى الفريق الطبي والفني.
من جانبه بين الدكتور نادر مطير أن آلية وتقنية الجهاز تسهم في دقة التحكم في العمل الطبي والخطة الطبية التي تساعد على تقديم أفضل خدمة طبية للمصاب من خلال آليات وبرامج وطرق تصب في سلامة وصحة المصاب بشكل آمن وسريع.
وأفاد بأن جميع مكونات الجهاز قابلة للتعقيم ولا تنقل العدوى، وأنه في أقل من 10 دقائق يمكن أن يتم تجهيز الجهاز لاستقبال المصاب التالي مع إمكانية الاستفادة منه في أي موقع أو مكان دون وجود أي عوائق.
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