تعزيز مجالات التعاون العدلي مع أوزبكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى وفد من وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور ياسر العاصم بوزير العدل الأوزبكي روسلان دولتوف في طشقند بأوزبكستان، بحضور أعضاء الوفد السعودي من القضاة والمختصين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين بوزارة العدل الأوزبكية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة ومناقشة توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في السعودية وأوزبكستان. كما شارك وفد وزارة العدل في المنتدى الدولي الأول للقانون في طشقند، الذي بدأت أعماله الخميس الماضي. وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز مجالات التعاون الدولي، ومد جسور التواصل بين وزارة العدل والجهات الدولية والرسمية ذات العلاقة.