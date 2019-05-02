، شاحنة فوق مركب.. شاهد ما حدث بعد فَقْد السيطرة على السيارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في نهر اليانجتسي بالصين والسبب كان عطلًا في الفرامل

فَقَد سائق شاحنة، السيطرة على عجلة القيادة؛ مما تَسَبّب في سقوطه من فوق حافة عبّارة للسيارات، وغرقت في مياه نهر اليانجتسي، أطول نهر في آسيا.

وحسب مقطع الفيديو الذي تم تصويره في الصين، وبثه على موقع "لايف ليك"؛ كان عامل العبّارة يطلب من قائدي الشاحنات الاستعداد للهبوط، وفجأة جاءت شاحنة صغيرة فَقَد سائقها السيطرة على عجلة القيادة، وراح يسير بسرعة جنونية، وسقط في المياه.

وقد أنقذت العناية الإلهية عامل العبّارة؛ حيث كاد أن يتعرض للدهس؛ لكنه عاد للخلف في ثوانٍ معدودة، وسقطت الشاحنة في المياه، وهرع العاملون والركاب وأخذوا عوامات الإنقاذ محاولين إنقاذ السائق، حتى تمكّنوا من إخراجه من النهر.

ووفقًا لموقع "لايف ليك"؛ فإن عطلًا في الفرامل هو سبب الحادث؛ حيث لم يتمكن السائق من التوقف، وغرقت الشاحنة.

ويُعد نهر اليانجتسي أطول أنهار الصين وآسيا، وثالث أطول أنهار العالم بعد نهر النيل في قارة إفريقيا ونهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية؛ حيث يبلغ طوله حوالى 6300 كيلومتر.