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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدة مناطق في المملكة اليوم وحتى صباح الغد أمطارًا متفاوتة تُصحب بالبرد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس وصباح الجمعة متوقع -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وبرد على أجزاء من: القصيم، وحائل، وشمال غرب وجنوب غرب الرياض، وجنوب المدينة، والطائف، وشرق الباحة، والشمالية، مع رياح.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية).
الحصيني عن أمطار نهاية الأسبوع: غزيرة ويصحبها "البرد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدة مناطق في المملكة اليوم وحتى صباح الغد أمطارًا متفاوتة تُصحب بالبرد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس وصباح الجمعة متوقع -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وبرد على أجزاء من: القصيم، وحائل، وشمال غرب وجنوب غرب الرياض، وجنوب المدينة، والطائف، وشرق الباحة، والشمالية، مع رياح.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية).
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
08:35 AM
من اليوم وحتى صباح الغد وتشمل مواقع عدة بينها الرياض
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدة مناطق في المملكة اليوم وحتى صباح الغد أمطارًا متفاوتة تُصحب بالبرد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس وصباح الجمعة متوقع -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وبرد على أجزاء من: القصيم، وحائل، وشمال غرب وجنوب غرب الرياض، وجنوب المدينة، والطائف، وشرق الباحة، والشمالية، مع رياح.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية).
، الحصيني عن أمطار نهاية الأسبوع: غزيرة ويصحبها "البرد" ،
المصدر : الخليج 365
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